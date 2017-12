Parafraseando la 'irrealidad'

Uno no sabe ya si creerse si es verdad que Cristóbal Colón descubrió América, si Lee Harvey Oswald fue en realidad el asesino de John Fitzgerald Kennedy o si el hombre pisó en 1969 por primera vez la luna en ese supermediático viaje del Apolo XI. Es más, uno no sabe ya si muchos de los acontecimientos históricos que ha estudiado a lo largo de su vida fueron tal y como lo explicaron los profesores o como venían reflejados en los libros de texto. Porque, parafraseando aquel viejo clásico de Sabina, de su disco Yo, mi, me, conmigo, uno ya se ha dado cuenta de que "para mentiras, las de la realidad".

Está claro que desde que el mundo es mundo la historia se ha explicado muchas veces como mejor le ha convenido a quien la contaba; sobre todo desde el punto de vista de los ganadores de guerras, de los ricos.... La propaganda, de una u otra forma, siempre ha existido, existe y existirá. Y es que, parafraseando el título del séptimo disco de estudio de Alejandro Sanz: "no es lo mismo". No es lo mismo que unos hechos hayan pasado a la historia con la verdad por delante o con la manipulación por detrás. La manipulación, ese cáncer de la información, ese antiperiodismo que se nutre de la mentira por intereses creados, ese marionetista que acaba por mover las conciencias del pueblo para conseguir sus objetivos indignos.

Hoy en día, la manipulación continúa intentando abrirse camino en los medios de comunicación -sobre todo en los deportivos-, que a veces, incluso sin darse cuenta, lanzan lo que se da en llamar, por eso de sajonizarlo todo, fake news (noticias falsas). Y lo que es peor, ha encontrado un lugar perfecto para medrar, las redes sociales. Facebook y Twitter propagan un día sí y al otro también fake news que la gente se cree a pie juntillas, porque, por desgracia, la gente no se cuestiona si lo que lee en un medio es cierto o no después de que ese medio se haya hecho eco de una gran mentira que se ha tragado porque no se ha preocupado tampoco de investigar si esa fuente se la estaba metiendo doblada. Hace unos días, por ejemplo, leí que un periódico publicaba unas declaraciones de un supuesto agente de la CIA en las que informaba que una de las torres gemelas del World Trade Center no fue pasto de los aviones yihadistas aquel 11 de septiembre fatídico para la humanidad, sino que lo fue de una voladura controlada del gobierno norteamericano. Parafraseando unas declaraciones del periodista David Cantero: "A las redacciones nos llega una imagen y nos quedamos impactados. Pero ahora vivimos con la mosca detrás de la oreja constantemente. ¿Estará manipulada esa imagen? ¿Será realmente así?". Insisto, no sé si creer si Mark David Chapman asesinó a John Lennon o fue sólo una cobaya de Richard Nixon.