El PP zanja polémicas

Las críticas del alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero (PP), por aquello de que el presidente provincial del partido debe estar en la provincia y no en otro sitio, en clara alusión a José Antonio Nieto, no ha gustado nada en la dirección de los populares cordobeses, que de inmediato recriminaron al regidor cañetero su actitud. Hay quien dice que esa llamada al orden iba dirigida no sólo a Romero, sino a quienes en otros puntos de la provincia coinciden en su posicionamiento, si bien parece que hay cierta tranquilidad al respecto porque los "disidentes", en realidad, son muy pocos.