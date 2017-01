Ojos cerrados

El último Estudio General de Opinión (Egopa) apunta hacia una españolización política de Andalucía, entendida ésta como una repetición de los fenómenos que ya se advirtieron en el país en las dos últimas generales. Avanzamos por tanto hacia la fragmentación, un viaje que ya Andalucía emprendió durante sus últimas autonómicas pero que ahora, de cumplirse este sondeo, se agrava pues lo que se plantea es que ya no serán necesarios dos partidos para proceder a una investidura sino que serán precisos tres -salvo imposible unión de PP y PSOE-. Tal circunstancia hace pensar que al final quien gane en las próximas elecciones regionales gobernará, y eso porque resulta difícil deducir, según está el panorama nacional, que el segundo en discordia fuese capaz de alcanzar algún acuerdo con C's y con Podemos. Lo lógico, pues, sería un acuerdo a tres como el que recolocó en La Moncloa a Rajoy. ¿Pero quién ganará? Esa sería ahora la pregunta, pregunta sin respuesta pues queda un mundo y porque el panorama se presenta neblinoso. El sondeo, sin embargo, sí que apunta algunas cosas. La principal, que el PSOE se mantiene como el partido con mayor respaldo, mientras que el PP se queda segundo, Podemos tercero, C's cuarto y la muriente IU quinta. Aunque hay truco, puesto que el PSOE aparece en caída libre mientras que el PP se mantiene en sus posiciones, sin lograr capitalizar el batacazo socialista, y C's y Podemos se estancan. Socialistas y populares, separados por sólo 2,4 puntos, parecen por tanto la única opción en el camino a la Presidencia, y muchos serán los detalles que influirán en esta carrera. Cada cual, eso sí, tiene a lo que agarrarse, pues mientras el PSOE puede respirar aliviado al pensar que sigue primero, los populares también pueden conformarse con la idea de que están en crecimiento. Si así lo piensan olvidarán sin embargo sus patones, que en el caso socialista pasan por el absoluto ninguneo que Susana Díaz mantiene desde hace meses a la cosa andaluza y en el popular por no querer asumir que la designación dedística de Juan Manuel Moreno ha dado unos frutos parcos que requieren de refuerzos. Quien acierte de ambos al cambiar de inercia ganará, mientras que si ambos cierran los ojos lo normal será que ganen los de siempre, algo que sucederá porque el PP con los ojos cerrados jamás ganó y porque en Andalucía gana el PSOE hasta con los ojitos cerrados. O sea, que los socialistas tienen la opción de ganar sin hacer nada pero los populares si no hacen nada perderán tal como suelen en una tierra que es para ellos bucle melancólico, eterno día de la marmota. Cerca están de cambiar eso, pero también bastante lejos.