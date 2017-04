Nuevo afiliado a CCOO El frío de la Merced

En la presentación de los actos del Primero de mayo, la responsable provincial de CCOO, Marina Borrego, pasó la palabra "a mi compañero de CCOO", que resultó ser el secretario general de UGT, Vicente Palomares, quien respondió al lapsus de la dirigente diciendo que "me has cambiado de sindicato". Borrego, por su parte, no se arrugó ante su error y replicó a Palomares que "tranquilo, que todo se andará". A este paso y con insistencia, igual consigue un nuevo afiliado a su organización.

AÚN ayer coleaban los comentarios sobre el frío que pasaron las señoras y señores diputados provinciales en el pleno celebrado el miércoles. Y es que al parecer no hubo manera de poner a punto el aire acondicionado del salón, lo que obligó a sus señorías a tirar de chaquetas, cazadoras y pañuelos para tratar de abrigarse un poco. Las cosas de la técnica, pero a buen seguro que en la sesión del mes que viene igual se agradece el fresquito.