Negacionistas del calorón

El calorón ha llegado este año temprano y a más de uno nos ha pillado a medio vestir, de improviso, con las enagüillas puestas y el edredón sin guardar. Cabría esperar que la canícula ardorosa, tan cordobesa ella y tan sudadita, hubiese tenido la distinción de aguardar a que la chavalería acabase de sus clases, pero no, ni el más mínimo respeto, leche. Los chiquillos salen pues a mediodía sudados como pollitos, la melenilla húmeda y los ojos dislocados, y mucho me temo que para el profesorado estas jornadas deben ser una tortura. Como potro de castigo son también para quienes tienen que adentrarse por un Centro en el que los toldos ni están ni se les espera o para unos usuarios de Aucorsa que saben bien lo que es aguantar un trayectito en una cafetera sin climatización. El mismo presidente de la compañía, Andrés Pino, reconocía ayer que en la flota existen vehículos que no cuentan con el confort necesario para estas fechas de infiernillo, demostración de que la firma municipal, ahogada por la crisis, se está quedando anticuada en muchos aspectos y cada vez cubre peor las necesidades de una urbe tan extensa. De hasta 15 autobuses averiados el pasado sábado hablaba ayer Facua en un comunicado, aunque el señor Pino sostiene que cada bus asolanado que se estropea es cambiado por otro fresquito como agua de botijo. Sea así o no lo sea, que eso lo sabrán con certeza Pino y Cebrián, lo evidente es que sólo hace falta que los termómetros se animen un poco para advertir que la ciudad sigue sin prepararse para afrontar los rigores veraniegos. Demostración acaso de que hay aquí una especie de negación de una evidencia: que Córdoba es preciosa en abril y mayo, relativamente suave en el invierno pero casi que invivible durante cuatro meses. De tal climatología nadie aquí es culpable, pero sí que lo somos de que las medidas para afrontar el calorón y amortiguar sus incomodidades y peligros sean insuficientes. Un Plan de Verano en condiciones hace falta, con inventiva e ingenio. Al menos mientras esperamos a esa día futuro y utópico en el que podamos todos cerrar las murallas, echar la llave e irnos cagando leches hacia la costa al concluir la Feria.