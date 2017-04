Móvil nuevo o coberturaIngenio con las legumbres

El secretario general del PP y precandidato a presidir el partido en Córdoba, Adolfo Molina, dijo ayer que no pudo ver al completo la comparecencia del secretario de estado de Seguridad y actual presidente del PP provincial, José Antonio Nieto, porque la estaba siguiendo a través del móvil y que se cortó esa conexión, tal vez por la falta de cobertura en la sede popular. Lo cierto es que al final puede que hasta le viniera bien la anécdota para no tener que expresar opiniones a la ligera sobre lo dicho por Nieto.

HAY que reconocer que el viceportavoz del PP en Capitulares, Salvador Fuentes, hace gala en ocasiones de un ingenio que se puede calificar de llamativo. Ayer mismo, a la ahora de evaluar el plan de peatonalización municipal se refirió al edil de Movilidad, Andrés Pino, como el "concejal de las lentejas, que si quieres las comes o si no las dejas", en referencia a que este departamento municipal parece que no se ha sentado a hablar con los vecinos.