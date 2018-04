Mi 'Master and Commander'

Lo tengo decidido, voy a seguir los pasos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Tras su renuncia a ese máster que sí que tenía, que no tenía -y entre ese sí y ese no le cayó un chaparrón político y mediático a base de lanzamientos al cuello de la oposición y de la prensa no afín sus colores-; voy a imitar los pasos de quien parecía la nueva Winston Churchill del PP y voy a dejar la presidencia del Atlético de Madrid. Hay que ser coherente en la vida. Yo, que el único máster que tengo es el bluray de la película Master and Commander, curiosidades de la vida, una película en la que, con las guerras napoleónicas de fondo, el Surprise [Sorpresa], un navío inglés capitaneado por Jack Aubrey (Russell Crowe), es atacado por sorpresa por un buque de guerra francés. A pesar de los graves daños sufridos por la nave, Aubrey decide navegar a través de dos mares para interceptar y capturar al enemigo en lo que es una misión que puede determinar el destino de toda una nación. Parece el guión de una película que se repite en el caso Cifuentes. Paradójico lo de la Sorpresa del máster de la presidente de la Comunidad de Madrid -para ella y para todos los que en ella veían al futuro del PP-, lo de resistir contra viento y marea -como ella ha hecho- y lo de continuar con una misión que puede determinar el destino de una región e incluso el de un partido político que sigue acumulando cadáveres exquisitos para la oposición.

Yo no he sido el único que ha seguido los pasos de la Cifuentes renunciando a la presidencia del Atlético de Madrid, hay muchos políticos de todos los colores que durante estos días están renunciando a esos títulos con los que habían inflado curriculums en las webs de los partidos y de las instituciones, títulos académicos que no podrían demostrar si la canallesca -para ellos- de la oposición o de la prensa no afín les hubiera cazado. Hay muchos, más de los que ustedes pensarían, pero bueno, la mentirijilla mejor dicho, la posverdad, tal y como se le llama hoy en día a esa media verdad que es la más grande de las mentiras, está a la orden del día, es tan real como la vida misma. Todavía recuerdo a otro popular, el portavoz Pablo Casado, quien defendía a capa y espada hace unos años en un mitin la verdad en política diciendo que él venía de un país, Estados Unidos, en el que un presidente, Richard Nixon, tuvo que dimitir por mentir, él que parece ser que , dejémoslo en presuntamente, también tiene un máster de esos del universo, de esos que uno se saca en tiempo récord y que no son exclusivos de políticos con logos teñidos de azul. Por cierto, aviso a navegantes, parafraseando a Alejandro Sanz, no es lo mismo ser médico que licenciado en Medicina, lo mismo que no es lo mismo ser abogado que licenciado en Derecho, lo mismo que no son lo mismo esos másteres del universo que mi Master and Commander...