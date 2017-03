Manolete hoy

No llega el centenario de Manolete en el mejor momento. Y eso es así porque la tauromaquia en Córdoba pasa por años de decadencia y gris melancolía y porque en el mismo Ayuntamiento el arte taurino es hoy una materia incómoda para los que gobiernan como ya se ha visto en diversas ocasiones. Aún así, y como no podía ser de otra forma salvo que se quisiese incurrir en un error histórico e inexplicable, el Consistorio ha programado un amplio programa de actividades que desde esta misma semana y hasta finales de año intentará evocar y actualizar la figura de uno de los personajes españoles más legendarios e internacionales del siglo XX, una figura poliédrica cuyo influjo va mucho más allá de los propios toros. Los actos, comisariados por el historiador y biógrafo de Manolete Fernando González Viñas, comenzarán en apenas unos días con la presencia del gran torero retirado José Miguel Arroyo Joselito y tendrá momentos de gran interés como la exposición en el Taurino por vez primera del retrato que al IV Califa le realizó Ignacio Zuloaga. También pasarán por aquí en estos meses periodistas de la talla de Fernando Fernández Román o Antonio Lorca, músicos como Jorge Urrutia o Álvaro Tarik, poetas como Carlos Marzal o Antonio Lucas, ganaderos como Álvaro Domecq o Ricardo Gallardo, pensadores como Santiago Navajas y toreros como el citado Joselito, Dávila Miura, Chiquilín, José Luis Moreno o Rafael Jiménez Chicuelo. Atractivos indudables por tanto, aunque con un difícil reto a la vista, el de acercarse a Manolete con mirada actual y vigorosa y sin caer por tanto en los tópicos rancios con olor naftalina y a armario de la abuela Antonio que tanto han perjudicado la imagen del diestro de Santa Marina. Porque los héroes trágicos, y Manolete lo fue sin duda, no mueren nunca, son eternos por su herencia y su pervivencia en el arte y en la tradición cultural, lo que obliga a acercarse a ellos siempre con mirada nueva y cambien lo que cambian las circunstancias sociales o culturales. Manolete, en fin, sigue vivo y lo que está por ver es si la vieja Córdoba está viva también o si están tan muerta que ni en sus propios espejos se refleja.