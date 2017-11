Manolete: "hijo predilecto"

Como es de dominio público, el apelativo con el que encabezamos esta "opinión" es, ni más ni menos, que un título honorífico que pueden conceder los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Y -es menester recordarlo- ("… sólo puede recaer en quienes, habiendo nacido en el lugar del otorgante del título, hayan destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o méritos personales o servicios prestados en beneficio y honor de la villa y hayan alcanzado consideración indiscutible en el ámbito de lo público".

Consecuentemente, la concesión del título de "Hijo Predilecto" a Manolete, nos parece no sólo ajustada a Derecho sino que, a juicio de Las Tendillas, resulta una concesión de estricta justicia. Porque, no reconocer, en Manolete, que "ha destacado de forma extraordinaria…/… y haya alcanzado consideración indiscutible en el ámbito de lo público" es, a nuestro juicio, negar la evidencia.

Y, nos parece de justicia el reconocimiento a la figura del maestro porque la concesión del susodicho título es rigurosa función de los méritos que acabamos de indicar y que, obviamente, en ningún supuesto incluyen los credos políticos o religiosos.

Obviamente, somos muy conscientes de que la fiesta de los toros no solo no es plato de buen gusto para muchas personas. (Para un servidor, tampoco): Puede, además, resultar contrario al ideario de algunas formaciones políticas. Lo reconocemos y, como no puede ser de otra manera, respetamos profundamente el criterio.

Sin embargo, creemos, como dejamos apuntado, que los… "criterios políticos o religiosos" no siempre son susceptibles de valoración a efectos de concesión del título honorífico al que aludimos. Y no descubrimos la pólvora si aseveramos que hay individuos y formaciones políticas para los que, los símbolos religiosos, como los crucifijos, están de más: Hasta los eliminan. Pero ello no justificaría, por ejemplo, la negación de los méritos que concurren en Salvador Dalí por el hecho de haberse dedicado a pintar un cuadro, con motivo religioso y famoso en el mundo entero: Un crucifijo, el "Cristo de San Juan de la Cruz". No reconocer los méritos personales de Manolete en Córdoba resulta, por todo ello y a juicio del autor de Las Tendillas, un despropósito. Manolete es… universal. Sin duda, el… Salvador Dalí de Córdoba.