Lorite y su vozEl calor vuelve

El diputado provincial Andrés Lorite bromeó ayer sobre su voz, que tiene un tono elevado. De hecho, reconoció que algún rival político, como el socialista Salvador Blanco, le gasta bromas a menudo sobre este particular. Con tal torrente de voz, que desde aquí confirmamos sin dudarlo, Lorite puede encontrar salidas si la complicada vida política se le tuerce. De presentador de telediarios o de eventos podría dar el pego. Para formarse como tenor, eso sí, quizá ya vaya tarde.

LAS altas temperaturas parecían haberse ido de vacaciones, pero no, ya están de vuelta. Así lo certifica la Aemet, que prevé una semana completa en torno a los 40 grados de máxima y con mínimas superiores a los 20 grados. Los registros no alcanzarán sin embargo las cotas históricas que se vivieron durante el pasado mes de julio. Algo es algo para todos esos cordobeses que en agosto trabajan y no pueden disfrutar de las benignas temperaturas de la costa o del campo.