Lluvia en el aniversarioLa vendimia viaja

El Cementerio de la Salud acogió ayer el acto de homenaje que la tertulia La Montera organiza anualmente, desde hace 26 años, para recordar a Manolete el día de su muerte. El torero Chiquilín fue el encargado de glosar la figura del gran diestro cordobés, aunque la gran novedad vino del cielo porque llovía. Como era la primera vez que esto ocurría en estos 26 años, no faltó quien dijese que el cielo lloraba. Hay metáforas tan eternas como el toreo de Manolete.

EL Ayuntamiento de Montilla, junto con la DO montillana, presentó ayer su Fiesta de la Vendimia, como es tradicional. Lo curioso en este caso es que, por vez primera, el acto no se realizó en la localidad montillana sino que viajó hasta Córdoba, a la céntrica sede de la Delegación del Gobierno. Su esfuerzo bien vale para que los cordobeses capitalinos se acercan a esta ciudad de la Campiña para brindar con sus vecinos del 1 al 4 de septiembre, que es cuando se celebra la fiesta. Como el vino sabe allí no sabe en ningún otro sitio.