Lleno de periodistasReparto de las tareas

El Ayuntamiento de Córdoba fue ayer un ir y venir de periodistas. La razón no fue otra que la celebración de la Junta Local de Seguridad para abordar el refuerzo de las medidas ante la situación de nivel 4 en todo el país y otras convocatorias previstas. No obstante, a la hora de repartirse el trabajo hubo quien se percató que los informadores en prácticas fueron los que llenaron la sala en todo lo que no tenía que ver con el tema estrella de la jornada. Cosas que pasan.

MIENTRAS que para hoy está previsto el reparto de las delegaciones que deja el concejal de IU dimisionario Rafael del Castillo, quien será su sustituto, Juan Hidalgo, ya se deja ver por Capitulares para ir tomando contacto con lo que serán sus competencias a partir del mes de septiembre. Dicen que la llegada de Hidalgo será un bálsamo no sólo por la descarga de trabajo para sus compañeros de partido, sino porque en IU anhelan más tranquilidad a nivel de grupo.