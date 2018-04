El argumento más reciente de los independentistas Junqueras y los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium, Jordi Cuirat, es que la causa que se les sigue vulnera su libertad ideológica. Ésta es la línea de defensa que han empleado en su comparecencia ante el juez Pablo Llarena. Después de esto, con indudable torpeza, han acusado a dicho juez del Tribunal Supremo de falta de objetividad, porque, dicen, actúa no sólo como juez, sino también como víctima, ya que usa el magistrado la primera persona del plural para incluirse entre las víctimas del desafío independentista, al escribir el "daño que sufrimos los españoles". Según la tesis de ellos, no es delito la convocatoria de un referéndum, pero se olvidan de que organizaron un referéndum ilegal y, sobre todo, que sus ideas inmediatamente se tradujeron en hechos: cortes de carreteras, sabotajes en los peajes, alteración del tráfico en las autopistas. Hasta hoy, se han computado hasta 404 actos violentos, muchos atribuibles a los Comités de Defensa de la República, de especial gravedad, porque son 195 atentados a la Guardia Civil y 99 a la Policía, con más de 50 heridos en ambos casos. El Tribunal Supremo, en su contestación al tribunal regional alemán, le pregunta si para atender la euroorden era necesaria una masacre en Cataluña. También le dice que los independentistas pusieron las masas en la calle para que votaran un referéndum inconstitucional, oponiendo a dichas masas a la fuerza legítima del Estado.

En el tema de la malversación, que es el único por el que, de momento, el Tribunal regional alemán concedería la extradición de Puigdemont, nuestro Montoro, al declarar en el Parlamento que no se ha usado un solo euro del dinero público en el procés, les ha dado un gran argumento a los independentistas y a las autoridades alemanas. Y lo dice sin haber practicado una auditoria, que era posible por el 155. Parece que nuestros políticos que se ocupan de administrar los dineros, sufren una especial amnesia cuando se les pide razón de esa administración. Ahí tenemos al ex presidente Chaves, que de los 855 millones de los ERE, no sabe ni recuerda nada. A Montoro, se le debe haber olvidado que hubo papeletas, dietas a observadores, publicidad del referéndum, etcétera. Y ya es sabido que los catalanes tienen en cuenta siempre que la pela es la pela. Quizás supone el ministro que independentistas con posibles (Guardiola y Roures) adelantaron los dineros que después le devolvería la república catalana.