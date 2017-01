José Ignacio montoto

Han pasado dos semanas. Lo reconozco. Me quedé bloqueado. Hasta hoy no me he atrevido a escribir. Me limité a leer lo que otros escribían, a ver fotos, escuchar canciones y llorar. Sentado en una cafetería donde hace algunos años empezamos a soñar cosas que solo intuíamos y de las que sabíamos que alguna, tarde o temprano sucedería. No sé qué decir. Estoy deseando hablar con él y comentarle la que se ha liado ¿Cómo se te ocurre? El otro día en tu despedida me pareció verte con tus gafas de sol y tu bufanda riéndote, diciendo que no pasa nada Quino, con esa inconsciente seguridad.

Nacho era elegante, inteligente, generoso y según decían ellas, guapo. Un corazón inmenso y un sentido del humor maravilloso. Iba creciendo literariamente al tiempo que iba creciendo personalmente. No era de los que escriben su mejor libro a los veinte años. Creo que con nadie he mantenido una relación tan brutalmente honesta y al tiempo tan respetuosa. Al igual que el resto de la banda. Juntos éramos más, y eso es absolutamente extraño. La magia se produce en ocasiones muy contadas.

Todos tuvimos un verano complicado. En la poetic room, hubo millones de risas y alguna que otra lágrima. La frase "no me cuentes tus mierdas" era recurrente. Lo curioso es que sólo se pronunciaba referida a cosas de trabajo. De la vida, pasamos horas y horas hablando, porque si lo pienso, por encima de otras cosas, precisamente para compartir nuestra vida estábamos allí. Ya ven el privilegio que algunos hemos tenido. Desde hace dos semanas, cada vez que diseñe un proyecto pensaré ¿A ver qué dice Nacho? Y su visión inteligente y crítica me acompañará para siempre. Conseguimos que en el equipo cada cual diera lo mejor de sí, como le gusta al Cholo, una defensa férrea y un contraataque letal. Llegamos a pasarnos el balón sin necesidad de mirarnos. Ahora, en los domingos tendré que frenarme antes de escribir "uy" o "gol de Griezmann" No compartiré el estado de nervios media hora antes de una gran cita rojiblanca, y no, no subiré a despedirme del Calderón como estaba planeado. Ya no.

Ha sido un verdadero honor compartir estos años. Todo mi cariño para Gala, Teo y Pepe que está por llegar. Y para Patricia, en sus palabras, nunca lo tuvieron fácil. Mucha fuerza. Y Nachete, como ya andarás siempre conmigo te iré comentando como van las cosas. Dale recuerdos a los amigos. Te quiero hermano.

https://www.youtube.com/watch?v=bSFbE_lDQo0