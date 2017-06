Innovación en Plateros

La Sociedad de Plateros de la calle María Auxiliadora es una de las más históricas y vividas tabernas cordobesas. Su fachada de colores albero y teja, con sus flores luciendo en los ventanales, es una seña de identidad de esta vía tan salesiana y un lugar de parada casi que obligatoria si se anda por tales rincones de la urbe. El establecimiento se fundó en los años 30 del pasado siglo y en la postguerra dio cobijo a los poetas de Cántico, que allí hacían tertulia, en su magnífico huerto trasero, entre naranjos, mientras se tomaban el vino limpio de la juventud, la literatura y la amistad. Actualmente, la taberna la regenta un hostelero de seriedad probada, Manuel Bordallo, que allí ha construido un templo dedicado a la cocina cordobesa tradicional. Bordallo, junto a su familia, ha convertido la vieja casona en una típica, cuidada y hermosa taberna, muy familiar, cuya cocina trata de dar a conocer el recetario de la tierra en su mejor versión a un precio muy razonable. Él, sin embargo, es un tipo innovador y de ahí que, pese a que su carta sea clásica por decisión propia y bajo lógicos argumentos, eso no haya significado que se quede quieto. Bien al contrario, ha ido andando caminos diversos, y uno de ellos consiste en tratar de adaptar su carta para celiacos; es decir, de elaborar los platos de siempre pero sin gluten. De ahí nacieron su nuevo salmorejo o sus nuevas croquetas de rabo de toro, opciones que facilitan la vida de las personas celiacas y que han llegado tras procesos largos de pruebas en la cocina de Plateros. Una labor sensible y entusiasta que ahora recibe su más que merecida distinción cuando una app especializada en facilitar la vida de estos pacientes ha decidido que Plateros de María Auxiliadora sea considerado el segundo mejor restaurante de España en cuanto a la atención que le presta a los celiacos. La labor de Bordallo tiene pues su recompensa por un trabajo que empezó cuando nadie pensaba aún en estas cosas y con una mentalidad que debería valer para toda la Córdoba tradicional, y no me refiero sólo a la gastronómica. De Bordallo hay que aprender que también en la defensa de lo clásico hay hueco para la innovación.