La esperanza es una infracción para los personajes de Café Lehmitz, la serie fotográfica de Anders Petersen, que puede verse en CentroCentro Cibeles, en el marco de la sección Carta blanca de PHotoEspaña 2017, coordinada por Alberto García-Alix. Una plebe noctívaga, poética y obscena, saqueada por el tiempo y azotada por la pérdida, rostros y presencias que están entre Tod Browning y David Lynch, que duermen y olvidan, retan o mueren y componen con sus extravíos líricos e irremediables el diagrama ceremonial y colectivo de una perdición. Todo es cerveza, humo, tatuajes, derrota y felicidad, contorsiones, juegos tétricos y tragos penúltimos, variaciones sobre lo grotesco, una fauna hermosa y desoladora con protagonistas que no son abstracciones sino que tienen nombre, carne, identidad. Ahí está Ramona, que en realidad se llama Karl-Heinz.

Petersen descubrió el Café Lehmitz, en el barrio rojo de Hamburgo, una mezcla de bar para desterrados, sede del hampa, burdel y confesionario, en una noche de 1967. Entre matones, travestis, drogatas y tragasables, entre olores prehistóricos y músicas ambiguas la noche del Lehmitz desplegó ante él toda la tipología del fracaso, una coreografía de la marginalidad en la que detectó un singular sustrato visual, conceptual y atmosférico para un proyecto estético que definió su estilo. Tom Waits escogió una de las imágenes de esta serie para la portada de Rain Dogs.

La selección de García-Alix ofrece más estímulos, como Pista de baile de Teresa Margolles, sobre "el manierismo de la muerte y su casquería", según el coordinador: trabajadoras sexuales transgénero posan como pilares en un ámbito devastado, indefinido, peligroso. O Corpus de Antoine d'Agata, instalación/grito que revela un código de radicalidad vinculado a la insatisfacción: el cuerpo intenta evitar la trampa de las apariencias, sobrevivir a la mentira cultural. O el modernismo gótico de Pierre Molinier. Recordé viendo estas exposiciones un fragmento de La mancha humana de Philip Roth que luego me entretuve en buscar: "Dejamos una mancha, dejamos un rastro, dejamos nuestra huella. Impureza, crueldad, abuso, error, excremento, semen…, no hay otra manera de estar aquí. No tiene nada que ver con la desobediencia. No tiene nada que ver con la indulgencia, la salvación o la redención. Está en todo el mundo, nos habita, es inherente, definitoria. La mancha que está ahí antes que su marca. Por ese motivo toda purificación es una broma. La fantasía de la pureza es detestable".