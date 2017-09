Ganemos y más de lo mismo

Si hay algo que ha ganado el equipo de gobierno municipal de PSOE e IU en estos dos años es paciencia. De hecho, qué lejos quedan aquellas preocupaciones del inicio de mandato cuando Ganemos Córdoba avisaba con no aprobar las ordenanzas si no se tenían en cuenta determinadas peticiones. Al final, la agrupación de electores ha terminado dando el sí tanto a los impuestos como a los presupuestos municipales. Así la cosas, la nueva advertencia de Ganemos sobre el IBI para los bienes de la Iglesia como condición para las tasas de 2018 no ha tenido el impacto de otras ocasiones.