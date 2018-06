Ganas de confluir

Todos los actores que tienen algo que ver con la acordada confluencia entre Podemos, IU, EQUO y otras organizaciones están muy atentos no sólo a los movimientos propios, sino a los que llevan a cabo otras formaciones. Así, no hay reunión -formal o no- en la que se hable de otra cosa. Y no sólo por la repercusión que esa unión pueda tener en cuanto a rédito electoral, sino porque ninguno quiere perder protagonismo en el nuevo escenario que se abre. Eso sí, de cara al exterior todos dicen estar muy tranquilos, aunque de puertas hacia dentro todo el mundo sabe que hay preocupación.