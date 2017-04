Fuente-Tójar: sus… "rutas"

Aclaración: Las… "rutas" que referimos en el titular de esta "opinión" no tienen, a juicio de Las Tendillas, el significado que el diccionario oficial les atribuye (itinerario, camino o dirección…) No: Con el indicado término lo que pretendemos es aludir a un extraordinario evento que, desde ayer y hasta mañana -a tenor de nuestras fuentes- se está celebrando en un enclave no menos extraordinario, único, ubicado en la comarca integrada por la Mancomunidad de la Subbética, plagada de turísticos alicientes. El… "enclave" al que nos referimos no es otro que el que sirve de solar a la bellísima localidad de Fuente Tojar. El evento alude a la celebración -en la dicha localidad y los días indicados- de la II Ruta de la Tapa "Sabor a Olivar de Fuente-Tójar".

Según fuentes de Las Tendillas, la susodicha celebración está organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento tojeño en colaboración con la Diputación Provincial de Córdoba. Y ya fue formalmente anunciada por la Alcaldesa tojeña, Mari Fe Muñoz, y la vicepresidenta primera de la Diputación el pasado lunes. A nuestro juicio, la singularidad del evento consiste en que, con la inestimable colaboración de algunas mercantiles de la ciudad, está organizado de forma tal que los asistentes al mismo -ya lugareños, ya foráneos- tendremos la oportunidad de participar activamente en los concursos que la celebración conlleva y que entrañan la posibilidad de ganar muchos e importantes premios entre los que se cita un generoso y envidiable "…fin de semana para dos personas en un hotel rural". Aunque, a juicio del autor de esta "opinión", el mejor y más importante de los… "premios" que los visitantes podemos recibir en Fuente Tojar es la hospitalidad y generosidad de sus gentes, una gastronomía típica capaz de dar satisfacción al más exigente de los paladares y unos paisajes olivareros naturales de belleza incomparable.

Es por todo ello que deseamos a los organizadores del evento de referencia que la finalidad del mismo se logre en su totalidad. Es decir: Que la celebración de las susodichas… "Rutas" sea exitosa. Y sirva de eficaz punto de apoyo para el "Desarrollo Económico de la localidad". Los tojeños se lo merecen.