Flema imposible

El actual presidente de la patronal cordobesa, Antonio Díaz, es un hombre de flema británica, tranquilón. Si por él fuese, me da la sensación de que ni voces ni guerras habría en este mundo cruel: tan sólo "buenos días, señorita", "buenas tardes tenga usted", "perdone que le diga" y "ha sido un placer, caballero". Más que cordobita parece británico, pero no real, no de esos ingleses del brexit, el balconing y la turca brutal de whisky baraturrio en Magaluf, sino un british de ficción, como salido de una novela de Evelyn Vaugh, de Retorno a Brideshead o Caballeros y oficiales. Antonio Díaz es así, siempre lo fue, y después de los lustros de Carretoinflujo, que a veces parecía aquello yo y el mundo más que el mundo y yo, quizá sea bueno un perfil de este tenor. Pero incluso siendo así el señor Díaz, calmo como una siesta asolanada por las Ollerías, esta semana lo hemos visto enviar una nota en la que se apreciaba un cabreo desconocido hasta ahora. Venía a decir allí la patronal, e intuyo que Díaz estaba detrás, que ya está bien de que el cogobierno actúe en los proyectos empresariales como un buey sin cencerro, como Dios todopoderoso que va dictando según las presiones de unos, según sus apolilladas visiones económicas o según le duela el juanete. "Es absolutamente necesario un escenario de estabilidad y confianza, donde las normas y reglas no se pueden modificar al antojo de los responsables políticos en base a criterios partidistas y arbitrarios", decían los empresarios sin sorna pero con igual intención. Y eso el mismo día que la Gerencia de Urbanismo, a pesar de tener el visto bueno de los técnicos de la Junta y en ausencia de un informe científico alternativo, se las había ingeniado para tumbar la idea de la cementera Cosmos de incinerar residuos en su factoría, cuyos trabajadores quedan en el alambre, y para frenar la iniciativa de unos empresarios de construir en el Brillante un Burger King. García, que sospecho que jamás creó un trabajo privado en su vida, convertido así gracias al Urbanismo sacrosanto en eje de todo lo que se menea en esta ciudad del Distrito Sur, el paro y las fracasadas utopías. Cada vez más dúctil a la cesión ante sus futuros jefes de Podemos y cada vez más alejado de la pequeña lógica que en otros tiempos tuvo IU. En tales circunstancias no digo que el señor Díaz y los empresarios tengan que comportarse como borricotes british de Brexit y balconing, pero sí que me parece que el tiempo de la flema se acabó. El retorno a la tranquilidad arcádica de Brideshead, como sabe cualquiera que haya leído la novela o visto la teleserie, es siempre una suave e imposible ilusión. Entre yo y el mundo y el mundo y yo, digo yo que habrá un punto de equilibrio y combustión.