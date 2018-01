Enfermería: sus quejas

Todo quisque sabemos que, en algún momento de nuestra complicada existencia, precisamos -o vamos a precisar- los cuidados sanitarios de profesionales cualificados de la enfermería: Las enfermeras y enfermeros. Menos conocido puede que nos resulte el término "Satse": Es el nombre del Sindicato que aglutina a los dichos profesionales afiliados.

Recientemente, el dicho sindicato está poniendo el grito en el cielo por falta del personal profesional que se precisa en algunos centros sanitarios. Obviamente, la queja nos parece extraordinariamente justificada: Por una parte, las carencias de personal profesional al que alude el sindicato sólo pueden generar desatención a los usuarios de los servicios sanitarios. Por otra, la falta de personal supone, siempre, una sobrecarga de trabajo para los profesionales del servicio lo cual, forzosamente, también ha de repercutir negativamente en la atención y cuidados de los pacientes.

No es la única queja: También recientemente, hemos tenido ocasión de leer otra de un responsable del susodicho sindicato. Según el susodicho, algún articulista aludió a dichas profesionales de forma… incorrecta. El propio "responsable" la califica de "deleznable". Y, en aras de la defensa del prestigio de los profesionales de referencia, el susodicho sindicalista refiere una serie de particularidades que -dice- no concurren en dichos profesionales. Entre otras… ocurrencias, refiere que "las enfermeras no son mujeres con cofia…". Y digo "entre otras ocurrencias" porque el listado de atributos que, según el dicho sindicalista, no concurren en los dichos profesionales, nos parece tan extenso como gratuito y hasta grosero. Porque de algunos -quizás muchos- de los términos comparativos se podría haber prescindido. Por un interminable rosario de razones que resumimos. Decir que las enfermeras "no tienen un oficio parecido al de las prostitutas" nos parece que supone una comparación, como mínimo, desafortunada.

Además, el diccionario oficial define, claramente, al enfermero/a, como "Persona dedicada a la asistencia de los enfermos" En consecuencia, nos parece innecesario e incorrecto, a efectos de defensa del gremio, una explicación acerca de lo que "no son "dichos" profesionales. Sí nos parece de justicia dejar claro que los dichos profesionales gozan de un merecido prestigio, reconocido nacional e internacionalmente, fruto de la extraordinaria cualificación de dichos profesionales y de la gestión del Sindicato, Satse, siempre preocupado por unos servicios sanitarios a plena satisfacción del paciente.