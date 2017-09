Empieza la provocación

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer la ley del referéndum de autodeterminación, por lo que consuman una ilegalidad y, desde el punto de vista político, una actuación profundamente antidemocrática. Porque no es cierto que, como ellos dicen, ningún artículo del Código Penal tipifica como delito poner urnas, porque lo es si su colocación vulnera la ley. Sobre todo, no se cumple en el caso de Cataluña ninguna de las condiciones que exige la Carta de Naciones Unidas para un referéndum de autodeterminación de un territorio. Por ello, asombra que los de Podemos, cuyo líder ha sido profesor de Política, pidan que se realice un referéndum "pactado y con garantías", porque si, como ellos dicen, no se haría caso de su resultado, para qué hacerlo. Además, sabido es que los separatistas lo único que aceptan es obtener la independencia, o sea, quedarse con la Sagrada Familia y todo lo mucho y bueno que hay en Cataluña y para el resto de españoles, las deudas y demás quebrantos.

Registrada la petición de JxSí y la CUP para la tramitación de la ley del referéndum, ya no es momento para la crítica de cómo el Gobierno ha encarado el desafío independentista, sino que es hora de apoyarlo. Creo que Rajoy tuvo muy en cuenta los versos que dedicó el genial Muñoz Seca al juego de la siete y media, ese "juego vil que te pasas o no llega y el no llegar da dolor, mas ¡ay de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor!", porque el arco parlamentario ha criticado, por inacción, la actuación del Gobierno y no sólo estos, sino también personajes ilustres. Aunque fueren conscientes de que no cabía hacer otra cosa, porque pasarse era peor, sabían que el éxito de Rajoy, en la resolución de la cuestión catalana, le supondrá muy buenas expectativas electorales. Parece que ya se ha acabado el postureo de algunos. Desde el principio el líder de C's Rivera ha mostrado su apoyo a lo que el Gobierno tenga que hacer para cumplir la ley. No se ha privado de darle a Rajoy un extemporáneo pellizco de monja, al proponer la limitación de mandatos del presidente. El resto del arco parlamentario, salvo Podemos, se ha sumado el apoyo al Gobierno, porque se trata de un asunto de Estado. No se resigna el líder del PSOE a prestar ese apoyo, sin dar su nota, diciendo que todas las naciones son España y también, al menos, Cataluña, Galicia y País Vasco, olvidándose de Andalucía y de Asturias, pero no de sus rivales en el último congreso del PSOE. Mientras la Bolsa baja y la rima de riesgo sube.