Droga y prueba

La Guardia Civil denuncia a una peña de Puente Genil por permitir el consumo de drogas". De esta guisa reza titular publicado por el Día en su edición del pasado miércoles. Que el tráfico y consumo de sustancias sicotrópicas campa por sus respetos en… "los lugares de ocio" y en otros… que no son precisamente de ocio, es algo que resulta de dominio público. Obviamente, ni la Benemérita ni la Policía Nacional son ajenos a la existencia de ambos elementos y los problemas de convivencias que genera. No descubrimos la pólvora si aseveramos que el dicho "tráfico y consumo" de drogas supone, hoy por hoy, uno de los mayores enemigos de las sociedades actuales, por sus efectos no menos letales que los del terrorismo. Entre sus demoledoras consecuencias -y como de todos es sabido- cabe destacar: las dificultades, o imposibilidad, de convivencia en algunos pueblos, como viene sucediendo en la Línea de la Concepción; la destrucción de familias enteras y, sobre todo, por la aniquilación de lo poco que pueda quedar de la sustancia gris en las duras molleras de quienes no reparan en envenenarse en cuanto pueden hacerlo consumiendo las dichas sustancias.

Ante este desolador panorama, fruto del tráfico y consumo de drogas, las sociedades actuales, víctimas propiciatorias del desmadre al que aludimos, nos tenemos que preguntar: -Y, ¿por qué las autoridades competentes no cortan por lo sano, con redadas como la efectuada recientemente en Puente Genil?

Las actividades relacionadas con la distribución y venta de productos psicotrópicos es, como dejamos indicado, un fenómeno de dominio público. Pero, a nuestro juicio, muy difícil de atacar. Por un interminable rosario de razones, que tratamos de resumir:

Las autoridades (Benemérita, Policías… ) conocen bien del problema. Y hasta es posible que, en muchos, casos, sepan, con certeza, quiénes son los autores de la distribución. Pero, en un Estado de Derechos, la… "evidencia" del delito no es suficiente para perseguir al autor del mismo: Es menester, además, la "prueba" formalmente deducida. Sin ella, la actuación es imposible. Es por ello que, en estos supuestos, echamos de menos la doctrina de los escolásticos, para los cuales, la… "evidencia" era "prueba".