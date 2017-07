Doble lectura del Consejo

El informe del Consejo Social de Córdoba respecto a lo que ha sido la ejecución presupuestaria de 2016 ha dejado sorprendido a más de una y de uno del equipo de gobierno municipal. De hecho, hay quien dice que algunos procedieron a una doble lectura del documento, porque no daban crédito a algunas de las reflexiones que allí se exponían. Pasmados o no, lo cierto es que el ente consultivo no deja lugar a dudas al decir que se puede incurrir en infraejecución presupuestaria y que el nivel de cumplimiento de las inversiones deja mucho que desear. Es lo que hay.