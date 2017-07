Despacito, sr. Rajoy, despacito

Despacito, señor Rajoy, cuénteselo al tribunal despacito, a ver si así entendemos mejor los españolitos lo que nos quiere contar de lo poquito que dice que sabe de la Gürtel, de esa trama de financiación en la que el PP está tan perdidito. Despacito, señor Rajoy, explíquese más despacito porque no entendemos casi nada de su declaración como testiguito de esa época en la que usted fue director de las campañas electorales de su partidito. Despacito, señor Rajoy, más despacito, porque la verdad es que la cosa tiene delito, que haya quien abominablemente y sin escrupulitos se lo haya estado llevando calentito mientras el país ha vivido arruinadito y muchas familias se hayan visto condenadas al parito.

Despacito, señor Rajoy, por favor no nos haga pensar que nos toma por tontitos, usted en sus mundos de Yupi metidito mientras no se enteraba de que a su alrededor crecían y crecían sin parar los presuntos choricitos. Despacito, señor Rajoy, repita eso despacito, eso de que usted desconocía la gestión económica de su partidito en esa época en la que "aguanta Luis [Bárcenas], aguanta" hacía y deshacía numeritos a su antojito. Despacito, señor Rajoy, convénzanos despacito de que esos mensajes de apoyo que le mandaba al tesorerito, según usted, no tienen ningún sentido ni están fundamentaditos. Despacito, señor Rajoy, explíquese despacito, que los españolitos estamos ya algo cansaditos de que a su alrededor hayan crecido corruptos como honguitos, tan cansaditos como lo estamos de que también haya ocurrido lo mismito a la sombra de algún que otro partidito, como de ese que estaba más ERE que ERE que erre que erre en territorio andalucito; pero este no es ahora el casito.

Despacito, señor Rajoy, detállenos a los españolitos si sabe qué pasó con aquellos discos duritos que popularmente se autodestruyeron y que guardaban supuestos informitos sospechosos para su partidito. Despacito, señor Rajoy, igual es que se lo explicaron tan despacito que usted creyó que más que realidad era ficción lo que había ocurrido con aquellos disquitos. Despacito, señor Rajoy, explíquese más despacito y no nos de a entender que sufre de amnesia un ataquito cuando le preguntan sobre si conocía al señor Correa y al Bigotitos, cabecillas de esa trama sembrada de choricitos. Despacito, señor Rajoy, despacito, porque, insisto, los españolitos estamos ya muy quemaditos de que por todos lados dentro del mundo politiquito acaben tomándonos por tontitos.