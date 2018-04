Descuido en los bomberos

Si hay una entidad en el seno de la Diputación en la que hay que ser más transparente de lo mínimamente exigible, ese es el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, sobre todo porque arrastra una historia en cuanto a gestión que no es precisamente un ejemplo. Por ello, llama la atención que no se haya tenido un poco más de celo para evitar situaciones aparentemente tan escandalosas como que un grupo de aspirantes a bombero haya denunciado amaños en las oposiciones y que el resultado de la investigación judicial sea el de imputar a un total de 15 personas. Lo dicho, no se entiende.