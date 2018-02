¿Cuentos chinos?

Mucha tinta que se está haciendo correr a propósito de una pretendida reforma del código penal que incluya un… "castigo" (que algún iluminado considera "venganza") más duro para determinados delitos. Las discrepancias parece que surgen entre quienes pretenden endurecer las llamadas penas de prisión permanente revisable y parte de una oposición política que no solo no está por la labor de más endurecimientos sino más bien todo lo contrario: La derogación de la dicha "prisión".

¿Motivos?: Del análisis de los mismos concluimos que, para algunos analistas, la pena privativa de libertad implica, en la actualidad, el sometimiento a un "tratamiento" penitenciario y la consecuente reinserción del condenado.

Al autor de Las Tendillas le resulta dificultoso comprender la oposición al endurecimiento de las penas al que hemos aludido. Por un interminable rosario de razones que tratamos de resumir:

Entre los distintos… "fines" de la pena privativa de libertad cabe incluir la finalidad preventiva de la misma. Obviamente, la pena cumple su finalidad de prevención delictiva mientras el condenado permanezca en el trullo. Con la excarcelación, la pena deja de promover, al menos, una de sus finalidades: los… "efectos preventivos" de la misma ya no existen o quedan reducidos a la mínima expresión, (en detrimento de la seguridad de quienes la reclaman con toda legitimidad, a nuestro juicio).

Una de las razones que también se viene invocando por quienes se pronuncian a favor de la abolición de la susodicha pena de prisión permanente revisable tiene como soporte justificativo una circunstancia que no puede pasarnos desapercibida: Según refieren, el endurecimiento de la penas supondría un obstáculo -cuando no un impedimento- para la reinserción del condenado.

A juicio de Las Tendillas, este razonamiento no puede ser tomado en consideración. Porque parte de una premisa más falsa que Judas: La consideración de los Centro Penitenciarios como lugares de reinserción. Obviamente, no compartimos el criterio: El trullo no es lugar apto para la reinserción. Puede ocurrir lo contrario: Que un condenado devenga en delincuente sin serlo ni haberlo sido jamás. El talego es lugar propicio para ello. Pero que un delincuente se rehabilite allí está bien en la teoría. En la práctica nos suena a un… "cuento chino".