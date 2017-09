De Cosmo... a CosmosLos avances y las jugadas

No pasa la alcaldesa por sus mejores días, con las ordenanzas en el aire y retando a la oposición que le ponga una moción de censura. Eso no parece sin embargo deprimirla y mantiene el buen ánimo. Ayer incluso se atrevió a bromear con Cosmopoética y Cosmos, en un juego de palabras que quizá no fuese el mejor del mundo pero que alivió el ambiente. Lo que nunca viene mal.

RENFE ha decidido que el nuevo Cercanías, lo que durante la Alcaldía de Nieto se llamó Metrotrén, tenga carácter de servicio público, lo que significa que el déficit que se genere lo asumirá el Estado. Tal decisión allana el camino de un proyecto que el cogobierno ha gestionado a tirones, sabedor de que no era una idea suya. Para colmo, el anuncio de la decisión de Renfe lo hizo ayer público el PP antes de que lo conociese Alcaldía, lo que sentó como un tiro al entenderse como una falta de cortesía. Córdoba, en fin, avanza, pero su mercadeo electoral diario se mantiene intacto.