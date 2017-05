El 26 de mayo de 1967 veía la luz el LP al que la prestigiosa revista Rolling Stone situó en 2003 en el número 1 de su lista 500 Greatest Albums of All Time -Los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos-. Ese día se publicó el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band -La Banda de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta- de The Beatles, una obra fundamental en la escena entonces emergente del rock psicodélico y que inmediatamente después de salir a la venta se convirtió en una sensación popular, llegando a ganar cuatro Premios Grammy en la gala de 1968 de los llamados oscars de la música. En su curriculum destaca que es uno de los álbumes más vendidos de la historia -con 32 millones de ejemplares-, que se ha convertido en el segundo álbum más vendido en la historia del Reino Unido -sólo superado por el primer grandes éxitos de Queen-, que fue innovador en muchos sentidos -desde su estructura hasta sus técnicas de grabación- y que fue agregado al Registro Nacional de la Grabación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos literalmente por ser "cultural, histórica, o estéticamente significativo".

Curriculum aparte, esta obra maestra fue el punto de inflexión en la discografía de los cuatro de Liverpool, fruto de un momento en el que estaban ya cansados de esas vertiginosas e interminables giras alrededor de medio mundo, de conciertos en los que se escuchaban más los chillidos de los fans que sus propias voces y hartos también de la presión de la Beatlemanía. Tanto es así que decidieron enterrar lo anterior, y unos renovados estéticamente John, Paul, George y Ringo aparecieron en la mítica portada del álbum -enfundados en trajes de banda de música y ya sin sus famosos flequillos y con bigotes- asistiendo al funeral de esos otros jóvenes Beatles que con sólo sus presencias aceleraban el corazón tanto de adolescentes como de jovencitas algo más maduritas. Un entierro en todos los sentidos en el que se acompañaron de figuras célebres como Marilyn Monroe, Marlon Brando, Mae West, Edgar Allan Poe, Aleister Crowley, Bob Dylan, Oscar Wilde, Karl Marx, Tarzán D. H. Lawrence y hasta Shirley Temple.

También cambió su creatividad musical este álbum que comienza con el sonido de una orquesta afinando sus instrumentos, dando paso a la canción Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, para que luego Ringo convenza cantando de que todo es posible con la ayuda de la amistad, John hable de una tal Lucy que vive en el cielo con diamantes, Paul insista en que todo mejorará y más tarde cuente la historia de una chica que se va de casa... En fin, puede que el Sgt. Peppers no sea el mejor disco de The Beatles musicalmente hablando pero sí es el más grande por lo que significó dentro de la Beatlemanía. Feliz cumpleaños, corazones solitarios.