Consulta en el aire

El debate que se ha abierto en la ciudad a cuenta del referéndum, consulta popular o como se le quiera llamar a cuenta de la carrera oficial puede traer más de un quebradero de cabeza al cogobierno y al edil de Presidencia, Emilio Aumente. Por lo pronto, el concejal ha ido avanzando detalles que no contentan a todo el mundo. En primer lugar, afirma que el resultado no será vinculante y, en segundo término, que mientras que él esté al frente de este área la carrera oficial no se va a modificar. Así las cosas, habrá que ver si merece la pena tanto revuelo mediático.