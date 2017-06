Consejos que no consultan

Empieza a haber cierto malestar con las conclusiones a las que se llegan en algunos órganos consultivos de la ciudad. Es el caso del Consejo Escolar Municipal, que está tomando una serie de determinaciones y posiciones que no están gustando nada a algunas Ampas. Y es que parece que a las familias no se les consulta casi nada y algunas ni siquiera conocen a los integrantes de las asociaciones de los colegios. Por ahora, parece que sólo hay cierto grado de disconformidad, pero ya hay colectivos que no descartan un paso más ante lo que consideran un ninguneo.