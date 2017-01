Concejales bajo la lluvia en el Mercado Medieval

La lluvia se convirtió ayer en la protagonista durante la inauguración del Mercado Medieval. Y es que durante toda la mañana no paró ce caer agua, de manera que los actos previstos para la puesta de largo de este evento se vieron un tanto deslucidos. No obstante, quienes no faltaron a la convocatoria fueron los concejales -como se ve en la imagen- Luis Martín (PP), Amparo Pernichi (IU), Carmen González (PSOE), Antonio Rojas (PSOE) y Amelia Caracuel (PP); eso sí, todos provistos de paraguas para no mojarse mucho.