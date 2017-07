Comentarios despreciables

El concejal socialista en el Ayuntamiento de la Rambla, Juan Manuel Pino, le dijo en el último pleno a la edil de Igualdad de IU, Eva María Osuna, que "si ves que no puedes, antes de ponerte mal con nadie, dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es tu casa". Este comentario machista no ha sentado nada bien entre las filas de los socialistas cordobeses, que no daban crédito a lo espetado por el edil. Aunque hay quien ha querido decir que se trata de declaraciones sacadas de contexto, la realidad es que resulta sorprendente que quien representa a los ciudadanos tenga este comportamiento.