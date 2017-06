El Gobierno de Mariano Rajoy no tendrá ayuda alguna del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, el secretario general ha fulminado la estrategia de la oposición útil, como anunció de modo contundente en el congreso del pasado fin de semana. Sólo arrimará el hombro para proteger al Estado, nunca al Gobierno, lo que significa que Rajoy sólo tendrá a Sánchez a su lado en dos asuntos: Cataluña y la lucha contra el terrorismo. La primera muestra es la atribulada posición socialista sobre el Tratado de Comercio de la UE con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés); después de apoyarlo, literalmente, hasta anteayer, el grupo se abstendrá en la votación del Congreso, por lo que Rajoy tendrá que recurrir a sus socios: Ciudadanos, PNV y los dos canarios, no hay flotador salvavidas en las filas de Pedro. Nada. El PSOE se ha podemizado, pero de modo consciente y de un modo contrario al primer periodo de Sánchez: ahora es él quien mete la mano en el bolsillo de votos de Pablo Iglesias.

La reunión entre Sánchez y el comisario europeo Pierre Moscovici no acabó ayer tan mal como la de Susana Díaz del sábado pasado, pero casi: el socialista francés salió helado de tanta sangre fría. Moscovici se verá esta mañana con Susana Díaz, a quien conoció en Bruselas como presidenta de la Junta en aquellos tiempos en que iba a liderar al PSOE. Un día propicio, vaya. Hasta las próximas generales, no hay vuelta atrás, Pedro Sánchez no hará ninguna concesión ni al PP ni a los barones socialistas que se le opongan, como ha demostrado al plantarle dos candidatos alternativos a Lambán y a Ximo Puig.

Lo que se conoce de momento, lo que saben en el PP y en el PSOE, también en la IU de Garzón, es que la victoria de Pedro Sánchez le ha dado mucho aire electoral a los socialistas, el partido vuelve a subir y podría ganar hasta 25 escaños. En eso radica las razones de la podemización socialista, el niño terrible de la izquierda española, Pablo Iglesias, ya se fumó el millón de votos de IU, y Sánchez viene a quitarle unos cuantos para devolvérselo a un PSOE que se enrojece como el de ZP. Ceta Pedro, Ceta Pé va a protagonizar un escoramiento, cuyos primeros resultados pueden estar avalando su estrategia o sólo ser el fruto de un periodo de gracia después de su gesta contra el aparato. No cabe apelar a la responsabilidad de Pedro Sánchez en el caso del CETA, porque él entiende que son estos amarres los que han llevado a la ruina a sus contrincantes.