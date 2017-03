Carmen del Campo, nombre imprescindible de la cultura cordobesa de este siglo, echa el cierre. Al menos, en lo que se refiere a su galería de arte, situada durante años en el Pasaje Julio Aumente y en este último año, tras su traslado, en la plaza de Chirinos, donde formaba sin pretenderlo un tándem muy especial con la librería La República de las Letras. La galerista explica sin embargo que esto no es un punto y final, que no es un funeral con velones, pañuelitos y llantina, pues ella seguirá vinculada a la cultura y tratando de promocionar la obra de esos artistas que forman parte de su catálogo, en el que se encuentran algunos de los principales creadores andaluces y cordobeses de nuestro tiempo. Tampoco descarta la galerista volver a abrir una sala en el futuro, aunque no en el Centro de la ciudad, pues ella dice, y lleva razón, que en los últimos años, más allá del trasiego comercial diurno, esta zona se ha ido quedando muerta tanto por la crisis económica como por motivos de otra índole. Conociendo a Carmen, su profesionalidad y su enorme amor por el arte, no dudo de que le irá bien, y de hecho se lo deseo sin dudarlo. Pero en esta hora del adiós de su galería, cuando esta pérdida se une a las muchas vividas en el mundo de la cultura privada cordobesa en los últimos años, no queda sino preguntarse quién podrá hacer ahora esa labor que ella hacía. Pocas como Carmen para eso, pocas tan delicadas y tan vocacionales, y más en una ciudad cuya cultura anda en horas bajas y entregada a lo institucional, que casi siempre se torna conservador, pacato y politizado. Una cultura en manos del poder siempre es menos cultura, siempre vuela bajo como el grajo, y aunque sea necesaria la mezcla al final lo que es imprescindible es que la creatividad arda en la calle y no en los despachos. Muchos echaremos de menos en fin la galería de Carmen del Campo, y muchos también nos preguntamos por qué nos hicimos más. Ya es tarde, sí. Pero cómo no lamentarse de perder la emergente Córdoba cultural que tuvimos y que entre todos hemos convertido en esta cosa chata y previsible donde las huidas cunden aunque se silencien por pudor.