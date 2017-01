Cuatro meses después de incómodas obras y molestias para comerciantes -algunos ni han podido superarlo- y vecinos, el entorno de Capitulares volverá hoy a recuperar en parte la normalidad previa a la llegada de las máquinas. La céntrica vía aún no está concluida, pero por sus esquinas volverán a pasar los autobuses de Aucorsa -gran noticia también para sus dirigentes, que veían como cada mes se perdían unos viajeros valiosos para una empresa con una situación económica delicada- y también los vecinos y vehículos autorizados. Una cierta normalidad que, además, deja vislumbrar el futuro de la calle Capitulares, donde ya nada volverá a ser lo mismo cuando las vallas y los operarios se retiren, con una poca de suerte, a finales de febrero. Capitulares, dice el Ayuntamiento, será peatonal y a partir de hoy se iniciarán las pruebas para tomar esta arriesgada decisión que será beneficiosa sin duda para toda la ciudad. Recuerda mucho este caso al de Cruz Conde, donde una situación temporal debido a las obras y el desvío por el Bulevar del Gran Capitán se convirtió en la medida definitiva que devolvió una calle a la ciudad. Ha pasado poco tiempo pero ya cuesta imaginarse una Cruz Conde con coches.

En este caso parece que el Ayuntamiento lo tiene ya bastante claro y es de agradecer que se digan las cosas así, sin darle más vueltas. La intención será dejarla peatonal y si el plan que hoy se inicia funciona, así será, dijo la semana pasada el concejal de Movilidad, Andrés Pino. La peatonalización de Capitulares, junto con la recuperación del Templo Romano será una de las grandes actuaciones que causarán más impacto en la ciudad. No sólo por el espacio ganado para el peatón, sino por los beneficios turísticos y para los propios cordobeses. El paseo por Córdoba no se quedará ya sólo en el eje Mezquita-Tendillas, sino que será visita obligada bajar por Claudio Marcelo hasta toparse con la antigua Roma. Un conocido que sabe de lo que habla me dijo un día que el problema turístico se estaba enfocando mal, porque sólo se ideaban nuevos productos turísticos nocturnos, pensando que así se incrementarían las pernoctaciones. Sin embargo, su opinión era que debería incrementarse la oferta de día, para tener que dedicar más de una jornada a ver Córdoba. La reforma de Capitulares puede ser un paso en ese nuevo cambio de modelo turístico del que todos hablan pero nadie encara de manera definitiva.