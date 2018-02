Entre los responsables de la cosa pública no se habla de otra cosa. Resulta que ahora, la principal preocupación de algunos de nuestros políticos parece que nos viene servida por los cambios -que se proponen efectuar- de nombres de algunas calles de nuestra ciudad. La polémica está más que servida. Comprobamos que los actores son dos: Por una parte, los que propugnan los susodichos… "cambios". Y por otra, quienes no quieren ni oír hablar de ellos. Salvo casos muy excepcionales, a la sufrida ciudadanía le importa un carajo los pretendidos "cambios" o están abiertamente en contra de ellos. Por un interminable rosario razones, que tratamos de resumir: Parece que la ciudadanía, en general y salvo casos de excepción, es refractaria a determinados "cambios". Sobre todo si aludimos a "cambios" de nombres de las calles. Porque, éstos, en caso de producirse, suponen -entre otras inconveniencias- gastos que no pueden ser asumidos sin detrimento de las personas y negocios afectados.

Es cierto que, como ya pronosticara -y sentenciara- el filósofo Heráclito de Efeso muchos cientos de años a. C., "Todo cambia, nada es". "Nada permanece". Obviamente la… "ciudadanía" en general, y en especial la cordobesa, tiene razones más que justificadas para tener cierta preocupación. Por lo que puede ocurrir si se cumplen los presagios del filósofo. Por ejemplo:

Podría ocurrir que el hoy llamado "Camino de Santiago" sufra el "cambio" de su nombre por otro. Un… poner: "Camino… de las brujas" (que dizque haberlas haylas). Incluso cabría borrar… del mapa el susodicho "Camino", habida cuenta de las connotaciones religiosas que, hoy por hoy, comporta. Del mismo modo, en nuestra ciudad, una avenida bautizada con el nombre de Gran Capitán podría resultar afectada de "cambio" de dicho nombre: Contiene todos los ingredientes para ello: Era militar. Además tenía amistades… peligrosas: Un rey con el apelativo de "El Católico"…

Queda por ver si los monumentos o calles alzados para… honrar (?) la memoria de personas con dudoso pasado como Santiago Carrillo (con las diez mil muertes de Paracuellos del Jarama) o Pasionaria resultarán algún día afectados… de "cambios" o eliminación. No por mor de la doctrina de Heráclito, sino por una miaja de consideración y respeto a las víctimas… y al sentido común. Amén.