Cabalgata: un modelo agotado

La Cabalgata de los Reyes Magos recorrió el jueves la capital bajo un cielo despejado y en una noche de ilusión. Y lo hizo gracias al esfuerzo de decenas de personas, a las que desde aquí, quede claro de antemano, les mando todo mi reconocimiento como cordobés y como padre de un niño que lo pasó en grande viendo a su querido Melchor. Pero, a pesar de lo especial de una noche que todo lo mejora, de muy falsos sería decir que la Cabalgata estuvo al nivel que requiere una celebración tan emblemática en una ciudad del tamaño de Córdoba. Porque no, no lo estuvo, ni de lejos. Y eso no es nuevo, no es algo de ahora, sino que procede de un modelo de organización que está agotado y que ha de cambiarse cuanto antes, sin demoras. Basta mirar alrededor para darse cuenta del crepúsculo que vive la Cabalgata cordobesa. Para ello no hay que irse muy lejos, ni a Sevilla ni a Málaga, sino fijarse en municipios de nuestra provincia que sí han dado con la clave. Los números, pese a su frialdad, así lo reflejan pues muestran que mientras que en la capital hubo 13 carrozas -la mayoría de ellas claramente mejorables- en localidades como Lucena o Pozoblanco hubo 22 y en Baena 19. ¿Y de dónde viene esta notable diferencia? Pues de lo dicho, del modelo, de esa organización mixta entre el Ayuntamiento y las Peñas que ya no da frutos. Y al Consistorio le toca mover ficha, y en especial a una alcaldesa demasiado desaparecida en fechas tan emblemáticas. Al Ayuntamiento le toca tomar la iniciativa y lograr, como ocurre en los municipios citados, que la sociedad civil se implique desde abajo hasta conseguir que muchos más colectivos se ilusionen con esta fecha. Colegios, asociaciones de padres y de mujeres, cofradías, clubes deportivos, ONG's y centros de atención social deben de ser los protagonistas de tal modo que la Cabalgata viva una nueva etapa en la que distintas sensibilidades se unan en pos de una celebración que nuestros pequeños no puedan nunca olvidar. La noche del 5 de enero es mágica y en Córdoba cada vez, por desgracia, lo es menos. Toca, y no es tema menor, aprender y cambiar porque lo actual no vale. Y no es esto cuestión de más o menos caramelos.