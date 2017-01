CURIOSIDADES LINGÜÍSTICAS

Tiempo ha, -y en otro medio periodístico- el autor de este espacio tuvo ocasión de leer noticia según la cual, en un lugar que no recuerdo, un individuo fue objeto de denuncia formulada por las autoridades locales. Causa: Parece ser que el susodicho sujeto se desplazaba por una vía de circulación prohibida cabalgando sobre un burro. Ignoramos en qué terminó tan… original acusación. Es decir: No sabemos si prosperó la denuncia. Pero, sí, confesamos que llamó nuestra atención. Y mucho. Porque nos pareció infundada -y, en consecuencia, injusta- además de contraria a las reglas gramaticales. Y así lo publicamos, a la sazón, en otro espacio de "opinión".Y, ¿por qué "infundada" e "injusta" la sanción impuesta?

En nuestra opinión, para incurrir en la indicada infracción -desplazarse por una vía de circulación prohibida- es condición sine qua non (=es preciso) que el supuesto infractor circule por zona prohibida para ello. Ello supuesto, resulta obligado la pregunta siguiente: Podemos inferir con propiedad que un burro "circula" cuando se desplaza? A juicio de Las Tendillas, la pregunta merece una contestación negativa: Circulan los coches, las motos, el aire, y hasta la sangre. Pero los animales no. Con muchas reservas podríamos decir que lo hacen cuando… "andan o se mueven en derredor". Insistimos: Con muchas reservas, a nuestro juicio fundadas. La peculiar utilización de la forma verbal que comentamos no resulta exclusiva del… "lugar" al que hemos aludido al comenzar esta "opinión". Y los burros también han sido protagonistas de otras… curiosas noticias. En Córdoba, en su estación de autobuses, pudimos ver, hace tan solo unos días, un cartelito en el que reza: "Se prohíbe a los peatones circular por la calzada".

Por definición del diccionario oficial, es "peatón, na" la "Persona que va a pie por una vía pública". Por las razones que dejamos indicadas, los peatones no "circulan". Y cuando lo hacen, dejan de serlo. Es por ello que, a nuestro juicio, en el cartelito prohibitivo de referencia, el verbo "circular" debería ser sustituido por "transitar", "desplazarse", "moverse por"… En cuyo caso, la prohibición podría quedar redactada, por ejemplo, del siguiente tenor: "Se prohíbe a los peatones transitar por la calzada".