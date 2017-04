Bueyes y carretas

Que la peatonalización de calles es un hecho en muchas ciudades es cosa evidente. Que en Córdoba hay intención de sumarse a esa estrategia, también. Prueba de ello es que, desde ayer, la Ribera está restringida al paso de vehículos -al menos durante los fines de semana- y que el concejal de Movilidad, Andrés Pino, ya ha anunciado que tienen la decisión tomada de que algunas vías del barrio de Ciudad Jardín queden más pronto que tarde en situación de que sólo circulen peatones por ellas, concretamente en Alcalde Sanz Noguer y en Camino de los Sastres. Tiempo habrá de discutir si la elección de esas calles es la acertada o no, pero lo que parece evidente es que esa política de prohibir el tráfico en determinados puntos de la ciudad requiere una reflexión.

No se trata de oponerse por sistema a todo cambio que, en principio, supone ganar espacio para los ciudadanos y promover la actividad comercial, entre otras ventajas, pero sí de hacer un análisis sesudo y diseñar un plan de actuaciones del que poco o nada se sabe. En primer lugar, el movimiento vecinal ya ha alertado de que a ellos no se les ha escuchado y que tampoco han podido opinar ni plantear alternativas a lo que podría ser el punto de inicio para esa ansiada peatonalización. Por lo tanto, se corre el riesgo -no sé si medido por el responsable municipal de Movilidad- de encontrarse con una oposición en las formas que poco o nada ayuda al desarrollo del proyecto.

Pero es que además hay otra serie de factores que desconozco si se han tenido en cuenta y que surgen cada vez que se abre el debate sobre las restricciones de vehículos. Me refiero a la idea de que, al final, el número de coches que circulan por la ciudad es el mismo, con el matiz de que lo que se consigue es desviar determinadas aglomeraciones hacia otras zonas. En realidad, parece que lo que se propone es trasladar el problema a otro sitio, cuando toda peatonalización supone algo mucho más complejo que cerrar una calle y nada más. Entiendo que lo que se persigue es reducir el tráfico, rebajar los niveles de contaminación, fomentar el uso de transportes alternativos y alterar el impacto visual de una Córdoba con atascos considerables a determinadas horas del día.

Por eso, antes de peatonalizar habrá que proponer -y poner en práctica si me apuran- una serie de acciones que impulsen que un usuario de Aucorsa no tenga que esperar 20 minutos a que pare el autobús, un servicio de Cercanías fluido, un plan de aparcamientos razonable que permita dejar el coche y optar por otra alternativa o ampliar la red de carril bici de una vez. Y da la sensación que nada de todo eso se ha hecho ni se ha explicado, con lo que corremos el riesgo de plantear medidas que afectan al día a día de los que vivimos en esta ciudad no para facilitársela, sino para complicarla aún más. Ejemplos de los beneficios que pueden acarrear este tipo de iniciativas hay más que de sobra -aquí en Córdoba tenemos alguna-, pero primero hay que trabajar con sentido común. Como dice el refranero, no sirve de nada poner las carretas delante de los bueyes.