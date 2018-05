Buena noticia para la UCO

Aunque el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, anda metido en una campaña electoral un tanto descafeinada, por aquello de que no hay competidor en los comicios, lo cierto es que las buenas noticias para la UCO no dejan de llegar. El último estudio señala que la entidad académica cordobesa se sitúa a la cabeza de Andalucía en cuanto a rendimiento académico y entre las 20 mejores de España. Si a todo eso se le une su papel en materia de investigación, pues no queda otra, como hemos defendido siempre desde estas páginas, que sentirnos orgullosos.