Braveheart y sus chicas Guerreras

Lo has vuelto a hacer, William Wallace del parcelismo ilustrado. Lo has vuelto a hacer, Rafael Salazar, tú que en tu perfil de whastapp apareces sumergido en el particular waterworld piscinero que te has montado -con todas las de la ley, claro está- en tu vivienda, has vuelto a reventar un Pleno del Ayuntamiento de Córdoba mientras que quien lo estaba presenciando por el pertinente canal de retransmisión plenaria asistía a unas esperpénticas escenas propias ya de la casa parcelil con retazos de juego de los barquitos, unas escenas en las que se volvía a escuchar vociferar a grito pelado femenino un "agua" detrás de otro "agua". William, te recomiendo que le quites hierro a la cosa y que a partir de ahora reventéis al ritmo del "uh, ah, las chicas parcelistas son guerreras".

No os falta razón en vuestras reivindicaciones, parcelistas ilustrados, ya que estoy con vosotros en que a nadie les deberían faltar en sus domicilios los servicios básicos; o sea, la luz, el agua que pedís y los saneamientos. No os falta razón, pero cada vez que aparecéis por Capitulares con el hacha de guerra a uno le dan ganas de suavizar el asunto anteponiendo a esos gritos líquidos de vuestras féminas unas coordenadas, dígase F7, C4 o D3, por ejemplo, para que lo que es una falta de respeto propia de vuestro parcelismo ilustrado se convierta en una especie de juego de los barquitos que deje en una mera anécdota una más que inapropiada manera de comportarse ante un Pleno en el que reside la soberanía popular y al que tú, Braveheart del parcelismo ilustrado, parece que quieres tocado y hundido.

Insisto, no son formas, señor William Wallace del parcelismo ilustrado. No se puede, como ya hicisteis, acosar a la alcaldesa de manera indecente con vuestras loables reivindicaciones cuando ella inauguró el pasado alumbrado de Navidad de la ciudad en Ciudad Jardín. Usted, Rafael Salazar, cual Mocito Feliz -ese personaje que se suele poner en las fotos persiguiendo a las folclóricas- se había propuesto, al igual que se propuso ayer, que tenía que aparecer en las instantáneas de los fotógrafos de prensa y en las cámaras de las televisiones desplazadas hasta el lugar, cayera quien cayera pidiendo entonces la luz para sus viviendas y dejando claro que "uh, ah, las parcelistas son guerreras; uh, ah, los parcelistas son guerreros". Aprenda del comportamiento impecable de la alcaldesa entonces ante ese acoso poniéndoles la otra mejilla cuando bien podía haber actuado en su derecho de otra forma. Estoy con usted en sus reivindicaciones, pero sus formas son esperpento ilustrado.