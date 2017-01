El Blue Monday va por barrios

El tercer lunes de enero, el que según dicen es el día más triste del año, ya pasó, por lo que ahora, si creyésemos en estas zarandajas, tendríamos que confiar en el inicio prudente y progresivo de las alegrías. No será así por norma, como es obvio, y alguna sospecha en ese sentido debía de tener el empresario Rafael Gómez, que ayer dio una imagen mustia y desmemoriada ante el juez cuando le preguntaron por esos milloncejos de ná que, presuntamente, sus empresas dejaron de pagarle al fisco. Blue Monday sin duda para este desconocido Gómez y para sus hijos, también acusados y que vinieron a decir en la Audiencia que ellos en Arenal eran sólo curritos comunes, los chicos de las pesicolas, y sin la necesaria cultura como para saber lo que son los impuestos o la obligaciones tributarias. Qué distinta esta imagen de la que hace no tanto lanzaba el presidente de ese camelo llamado Unión Cordobesa, que por unos años, antes de entrar en política, se antojaba el sheriff sureño de una ciudad del Far West gobernada por comunistas en tránsito socialdemócrata, curas metidos a banqueros y peñistas sacados del saloom para tornarse en consejeros aúlicos. Viejos tiempos, tiempos tristes, blue times, bad times, en los que Gómez, a su modo, persiste melancólico y cauto, temeroso aunque lo niegue, mientras otros de aquellas horas ya han muerto o han vuelto al vino amable y melancólico de la peña, ese que toman algunos al estilo precolombino: es decir, despacito mientras arriba, en casa, se seca lo fregao. El Blue Monday, ya ven, que va por barrios porque también hay otros que sobreviven de aquellos años locos con el culo pegadito al escay del coche oficial y otros, como los miembros del actual cogobierno, que ayer tuvieron un lunes sonriente al cerrarse el pacto presupuestario con Ganemos, formación que hace no mucho se dibujaba manija y látigo de herejes y ahora, por efecto de la estrategia de los presuntos rehenes, se adivinan tristones palmeros que han de conformarse con el maquillaje ante los propios y la crítica inútil de quien ni es gobierno ni tampoco oposición, ni rosa ni clavel, ni tigre ni león. Cosas, en fin, que nos trajo el Blue Monday a los que tenemos Blue Monday mientras que a los que la tristeza les embarga de verdad no les dejó nada más que un día cualquiera, un lunes como tantos en la vida, con su frío, su desdén y, con suerte, su mínima esperanza. La vida, en fin, que va por barrios, por centro y periferias, como al parecer también lo hacen las farolas de esta curiosa ciudad.