Madre de tres hijos -de 10, 11 y 15 años-, divorciada. Americana. 30 años de experiencia como actriz de cine. Aún con movilidad y más afable de lo que dicen los rumores. Desea empleo estable en Hollywood (o Broadway)". Corría el año 1962 y Bette Davis tenía tan poca confianza en la película que acababa de rodar con Robert Aldrich como director que publicó el anterior anuncio en un periódico. Corrían malos tiempos para las actrices de su generación ¿Quién le iba a decir a ella, que había ganado dos Oscar, todo un mito del celuloide, que llegaría un tiempo en el que ya no le iban a ofrecer papeles o simplemente que los que le ofrecían no estaban a su altura, que iba a empezar a ser olvidada? ¿Quién se lo iba a decir también a su compañera en ese largometraje, la también grandísima y ganadora de un Oscar Joan Crawford? Bette tenía entonces sólo 54 años y Joan, 58, pero el cine, como la vida, olvida pronto, demasiado pronto.

Esa película en la que la Davis no confiaba se convirtió afortunadamente -y no sólo para ella sino también para todos los cinéfilos- en una de las cintas de culto más grandes de la historia del celuloide. Su título en España fue ¿Qué fue de Baby Jane? No voy a contar la sinopsis de este drama en el que dos hermanas se hacen la vida imposible, porque si te gusta el cine con mayúsculas es un delito no visionarla.

Curiosamente, ese hacerse la vida imposible ocurrió también tras las cámaras. Las dos habían sido competidoras en los años dorados del Hollywood más clásico y se odiaban. Esas constantes zancadillas que se ponían la una a la otra durante el tiempo del rodaje de la película de Aldrich -hasta el punto de que Crawford hizo luego campaña para que a Davis no le dieran el oscar al que estuvo nominada como Mejor Actriz por su papel, al no estar nominada ella- quedan reflejados en la primera temporada de una serie de televisión titulada Feud, primera temporada subtitulada, obviamente, Bette y Joan. En ella, la siempre genial Susan Sarandon da vida a Bette Davis -si hay justicia audiovisual le deberían de dar uno de esos Oscar de la televisión por su interpretación- mientras que Jessica Lange hace lo propio con Joan Crawford. Lo mismo que recomiendo para ¿Qué fue de Baby Jane? lo recomiendo para esta primera temporada de Feud, si te gusta el cine es un delito no visionarla. Feud ( Bette y Joan) es el cine dentro del cine, es la demostración de que, como en la vida misma, en el séptimo arte nada es lo que parece, que los divos y las divas son tan humanos que a veces -o demasiadas veces- se dejan llevar por sus miserias y son esclavos de sus miedos hasta el punto de acabar machacando a quien haya que machacar. Insisto, como la vida misma.