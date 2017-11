Dónde va sola de noche una chica tan guapa como tú?". "No soliviantes a la abuela, no la rebeles que me da susto de que tu abuelo le dé un mochazo y aquí pase por tu culpa una desgracia". "Quien evita la ocasión evita el peligro". "Con esa falda vas pidiendo guerra". "A la que maltratan de verdad ni se le ocurre ir a denunciar". "Me cambio de zapatos, que con estos tacones voy a parecer más alta que él". "Si por lo menos tuvieras buenas tetas, entendería que hicieras top-less". "Quien lo parió que lo tenga". "Se te va a pasar el arroz". "La vida normal de la chica violada en San Fermín: universidad, viajes y amigas" (El Español, 12 de noviembre). "Quiéreteme. Rebajas en El Corte Inglés".

"¡Más quisiera yo pasar por debajo de un andamio y que cinco albañilas me dijeran picardías!". "El sexo seco, la nueva tendencia". "Cómo convertirte en la fantasía sexual femenina: El empotrador". "Tiene un buen cargo porque seguro que ha sabido usar muy bien sus armas de mujer". "¿Cómo que no hay igualdad? Ahora podemos hacer lo mismo que ellos: caliosas despedidas de solteras, turismo sexual, decirles guarradas a gogós y gigolós…". "A esa lo que le hace falta es un cipotazo". "Si esas señoritingas regresaban a la consulta del doctor Criado, ¿de qué se quejan ahora?". "Tú hazte la rubia". "¿Quién no ha cogido alguna vez una teta en una bulla?". "Sale con uno y entra con otro. Pocas cosas le pasan".

"Van a por nosotros". "Ahora hay que ser políticamente correcto, como se te ocurra decir sinceramente lo que piensas, estas saltan diciéndote también clarito lo que piensan. ¡Y eso se llama censura y se llama avasallar!". "Me encanta cariño que seas escritora, pero a ver qué vas a escribir". "En Afganistán, con un burka, igual te quejabas menos". "¡El dineral que se gasta en políticas para la mujer! Esto se arregla sencillamente volviendo a ser con las señoras unos caballeros y viceversa". "Yo quiero que las personas, sean hombres o mujeres, tengan los mismos derechos y puedan disfrutar de las mismas libertades, pero no soy feminista". "¿Para cuándo el Día Internacional del Hombre?".

En unas camisetas de Hipercor: "Inteligente como papá, bonita como mamá". "Un hombre borracho está feo, pero anda que una mujer…". "Te estás poniendo muy vista". "Con lo mona que es y no tiene novio". "Esa tiene hambre, sueño y falta de dueño". "Loca". "Ligera de cascos". "Reprimida". "Exagerada". "La muy".