Aunque no oculto mis simpatías por el Partido Popular ni que me gustaría que el próximo alcalde fuese José María Bellido, hay muchos días en los que me conformaría con que cualquiera, de cualquier partido, con un mínimo proyecto de ciudad, con espíritu dialogante con todos y no solo con los afines, con férrea voluntad de trabajo y al frente de una lista electoral solvente ocupe la alcaldía a partir de mayo de 2019. Aunque todo es susceptible de empeorar, creo que cualquier opción mejorará a nuestra actual alcaldesa, y que difícilmente encontraremos ocupando el bastón municipal de mando a alguien con menos aptitudes para la gestión municipal que Isabel Ambrosio: ni una mala palabra ni una buena acción.

Seguimos a estas alturas sin presupuesto municipal. Suelo estar de acuerdo con Bellido, pero discrepo de su valoración política de la cuestión. No creo que estemos en manos de cuarenta y tres personas que no han sido elegidas por nadie. En absoluto. Ganemos está haciendo única y exclusivamente lo que desde el primer momento dijo que iba a hacer: funcionamiento asambleario y consulta a sus círculos de las decisiones importantes. No engañaron entonces ni engañan ahora a nadie, y mantienen lo prometido aunque pueda ser, de hecho lo es, un disparate. No se puede decir que les falle la coherencia, lo cual es digno de alabar. El auténtico problema es que estamos en manos de quien consiente que cuarenta y tres personas no elegidas por nadie condicionen el futuro, el desarrollo y las decisiones estratégicas de la ciudad: la alcaldesa, es ella y solo ella la responsable de la parálisis y la inacción del gobierno municipal, que exaspera incluso, o sobre todo, a muchos de sus compañeros socialistas.

La gestión de la alcaldesa en la negociación de los presupuestos está siendo particularmente nociva, con absurdas concesiones a sus deseados socios de Ganemos. Es comprensible que IU, que es con diferencia lo más competente del bipartito, haga tales concesiones a su partido hermano, pero es incomprensible que lo haga el PSOE. Con el único objetivo de obtener un sí a los presupuestos, ha dinamitado el acuerdo sobre la composición del Consejo Rector del futuro Instituto Municipal de Turismo para dar cabida en solitario al llamado Movimiento ciudadano, orillando el consenso alcanzado y la participación de los agentes económicos involucrados en la materia. El PP, Ciudadanos y UCOR han ofrecido una y otra vez su disposición a colaborar en la elaboración y aprobación de unos presupuestos razonables. ¿Por qué desprecia doña Isabel a los casi cien mil votantes de esas formaciones? '