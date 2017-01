Arriba y abajo

Izquierda Unida celebró ayer en Córdoba su Consejo Provincial, al que acudió Antonio Maíllo, uno de los mejores políticos tanto en forma como en fondo que tiene la formación en el conjunto de España, muy por encima a mi parecer del tan resultón de primeras como luego anodino Alberto Garzón. Ayer, sin embargo, el coordinador regional llegó a la Córdoba dominical, lejana y sola con una propuesta dudosilla, que da cuenta de que ni siquiera él se libra de esa vacuidad seguidista, ayuna de ingenio, que padece IU desde hace unos años. Avanzó concretamente que su idea es que se abra en Córdoba un debate sobre la situación de la sanidad, una iniciativa que lo que busca, supongo, es que la provincia se sume a esa corriente de movilizaciones y protestas que nació en Granada con el singular doctor Spiriman por la fusión de hospitales y que se ha extendido a Sevilla y Málaga en forma de quejas por los continuos recortes del SAS. El coordinador, por supuesto, faltaría, aludió a razones de mayor nobleza, a la necesidad de defender lo público frente a las agresiones que llegan desde el Gobierno central y la Junta. En el aire quedó pese a ello la sensación de que a IU lo que le gustaría es capitalizar en lo político el malestar ciudadano que nació en las calles de Granada y que en las nuestras, quizá por carecer de una sociedad civil, no nace. O sea, que IU parece querer aprovecharse del río revuelto en plan pescador mediocre, algo que no debe extrañar pues también lo hicieron de forma muy, muy cutre con los movimientos sociales del 15-M. Se recordará que entonces la coalición se la pegó bien pegada hasta el punto de que de allí nació Podemos, formación ante la que IU tuvo que acabar entregando la cuchara. Y es que el problema radica en que quizá Maíllo y sus gentes piensan aún hoy que ellos son la calle, que son los de abajo, cuando en la calle IU no deja de ser un miembro más de la sospechosa partitocracia electorera y bon vivant. Deberían andarse por tanto con más ojo y dejar a la sociedad civil lo que a ella le toca mientras los políticos que cobran del común se dedican a lo suyo, que es a hacer buena política. Se está arriba o se está abajo, pero arriba y abajo, dentro y fuera, no se puede estar sin que al menos se te note maquillaje, los refajos, la costura y el teatral pelucón.