Aprobado en inglésLas Cruces se animan

Una televisión alemana acudió ayer a Córdoba para grabar la Batalla de las Flores. Allí buscaron al concejal de Turismo, Pedro García, que fue el encargado de explicar los entresijos de esta fiesta que abre el Mayo cordobés. Aunque de primeras se le veía algo azorado por tener que hablar en inglés, García se soltó rápido y demostró solvencia. Aprobado en este apartado para el teniente de alcalde, que demasiados asuntos tiene candentes y pendientes sobrevolándole como para encima suspender en inglés.

EL puente comenzó con lluvias, y eso hizo que la gente se quedase en casa y muchas Cruces se viesen casi vacías. El sábado por la tarde, sin embargo, el mal tiempo amainó y miles de cordobeses se echaron a la calle para disfrutar de esta tradición. Fiesta que siguió ayer a mediodía, especialmente en las Cruces que resultaron premiadas y que fueron un no parar. Llueva o no, lo que está claro es que las Cruces no pasan de moda.