No estamos preparados. Es así. Que cunda el pánico. El gobierno ha sido preguntado en el Senado y me temo lo peor. ¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de una apocalipsis zombi? Nada. No he escuchado nada. Joder, perdón. Pero joder, una afirmación contundente de esas muy estudiadas para generar seguridad y confianza en el Estado, de esas que sueltan corriendo en cuanto sale el tema catalán. Nada de nada, que sí, que estarán en plazo para responder, pero claro, desasosiego. El doctor Neil Smith, de la Open University del Reino Unido, desarrolló un programa de simulación para observar cuáles serían las posibilidades de acción en el caso de un Apocalipsis Zombi. Generó 300.000 escenarios posibles cotejando sus efectos. Para sobrevivir a una situación así, en primer lugar, recomendó evitar a grupos o personas que intenten atraer a los zombis para enfrentarlos. Que al leerlo me dije para mí, la supervivencia parece estar del lado de los prudentes o de los cobardes, depende como se mire. Que no hay nada como estarse quietecito o quietecita. Particularmente, me veo más cercano de Juan de los muertos que de La noche de los muertos vivientes, grandísima, por supuesto. Pero me pareció maravillosa a la par que eficaz la visión emprendedora cubana del fenómeno Juan de los Muertos: "matamos a sus seres queridos".

¿Y si triunfasen? A ver, en plan nos hemos comido a todos… ¿Tomarían las instituciones? ¿Aprobarían leyes? No, supongo que no. Pero pongamos que sí. Claro, serían otras prioridades además del dinero y lo de las personas. A saber.

El representante de Compromís me ha dado la semana, cansado de que sus preguntas o no se respondan en el plazo fijado o se respondan con "esta información es confidencial", la pregunta "no aporta nada" o "no consta en los registros", ha dicho voy a jugar al absurdo. Precedentes ha habido. Sin ir más lejos, en 2007, el hoy presidente del Senado, Pío García-Escudero, preguntó a José Luis Rodríguez Zapatero "¿Qué reflexiones personales han llevado al presidente de España a concluir que el Gobierno de España debe de ser llamado Gobierno de España?". Memorable también Isidoro Fernández, del Partido Popular "¿Destinará fondos la OTAN para mejorar el sabor del jamón ibérico?". A lo largo de nuestra joven democracia algunas preguntas sacadas de contexto también tenían su aquel: "¿Por qué se margina a la castaña en la producción de frutos secos?" "¿Qué va a hacer el Gobierno con la talla única de la chirla?".

En fin, que me quedo preocupado. Joaquinito hubiera preferido a Michael Jackson pero yo tiro de arqueología patria.

https://www.youtube.com/watch?v=hfL227cT-is