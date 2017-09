Andalusian Soul es la marca que hace ya un año se puso en marcha para unir la oferta turística de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Ya entonces se dijo que la intención era crear un paquete turístico para atraer al visitante de larga distancia, fundamentalmente Asia y Estados Unidos, de manera que las ciudades de interior se pudieran beneficiar de los cruceros que llegan a Andalucía. Desde entonces, poco o muy poco se ha avanzado en un proyecto que prometía pero que, por el momento -o al menos que se sepa- no ha tenido demasiada incidencia en los datos de la provincia. Es más, esta misma semana se van a celebrar unas jornadas técnicas que tienen como objetivo establecer qué impacto puede tener esta medida y cómo puede ayudar el sector privado. Medidas concretas, dijeron ayer en la presentación. Medidas concretas un año después.

Al menos ha sido Córdoba -la provincia que más necesita que esta iniciativa salga bien, porque es la parte en desventaja en lo que al desarrollo turístico se refiere- la que ha liderado este encuentro, de la mano del presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos (AOC), Vicente Serrano, uno de los que más ha trabajado para el desarrollo del turismo y que nunca se ha cansado de pelear para conseguir mejoras en el sector. Serrano reconoce que los resultados se verán a medio plazo pero, mientras tanto, Córdoba sigue sin afrontar el debate sobre la masificación, sin contar con un espacio para celebrar congresos, sin debatir sobre la tasa turística, sin hacer un informe real sobre la proliferación de los apartamentos turísticos o sin concretar los efectos de la gentrificación.

Por el momento, habrá que esperar para que se vayan desenmarañando todo estos asuntos que, por otra parte, no son fáciles ni de un día para otro. Al menos ya se están acometiendo tareas de promoción conjuntas entre las cuatro ciudades, aunque de manera muy tímida. Japón, Argentina o Estados Unidos son los próximos destinos en los que se hablará del Andalusian soul, un empujoncito que necesita para Córdoba pero que no servirá de nada si no terminan de sentarse todas las bases de lo que quiere ser la provincia y lo que quiere vender. Mucho trabajo queda por hacer.